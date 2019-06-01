سعر الدولار يتراجع إلى 62,5 جنيهاً في السوق الموازي

الخليج 365 : تراجعت أسعار الدولار اليوم السبت إلى 62,5 جنيها للبيع نقداً مقارنة بـ 64 جنيهاً خلال الأيام الماضية، فيما بلغ سعر البيع عبر الاجراءات المصرفية ما بين 72,5. وانخفض سعر الريال السعودى إلى 15 جنيها للبيع نقداً مقارنة ب ـ16 جنيهاً، وبلغ سعره عبر الاجراءات المصرفية 19 جنيهاً. وأرجع عدد من المتعاملين في سوق النقد الأجنبي لـ (باج نيوز) الانخفاض لضعف الطلب على الدولار خاصة من المستوردين والشركات، مشيرين إلى أن معظم الطلبات حاليا من المسافرين للخارج لقضاء عطلة العيد او العلاج بجانب تجتار الشنطة. متوقعين ارتفاع أسعار العملات الأجنبية عقب عطلة العيد بعد عودة الحركة التجارية ودخول المستوردين.

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