الجراد الصحراوي يهدّد مشاريع استثمارية بالشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية إنّ بقعًا متفرقة من الجراد الصحراوي ظهرت بمحلياتها السبع مؤخرًا، كاشفةً عن أنّ العمل غطى”90%” من البلاغات، مؤكّدة جاهزية الغرفة لاستقبال أية بلاغ عن وجود بقع آفة الجراد الصحراوي في عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس غرفة مكافحة الجراد الصحراوي بالشمالية مالك محمد إبراهيم بحسب وكالة سونا للأنباء اليوم”السبت” أنّ بقع آفة الجراد التي ظهرت بالولاية هي في الطور قبل التزاوج، مشيرًا إلى أنّها تبحث عن الأماكن الرطبة لوضع البيض ومن ثم تتم عملية التوالد، مؤكّدًا أنّها تعّد أقل خطرًا من بقية الأطوار في إلحاق الأضرار بالمحاصيل الزراعية.

وأشار إبراهيم إلى أنّ المشاريع الاستثمارية ذات الرطوبة العالية هي الأماكن الأكثر استهدافًا، كاشفًا عن أنّه تمّ مسح في مساحة أربعة آلاف هكتار، كما تمّت عملية المكافحة لأكثر من ألفي هكتار بمبيد مافريك بعدد أربعة أتيام وعدد مقدر من المهندسين المختصين والعمال.