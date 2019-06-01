قامت كنداكة سودانية باعداد أكبر كعكة في السودان – حسب قولها – وذلك بمقر الاعتصام بالقيادة العامة حيث قالت وهي تعرضها :(دي اكبر كعكة في السودان خاصة بالقيادة) . هذا وقد انخرط مجموعة من المعتصمين بالقيادة العامة في اعداد وتجهيز كعك العيد وكمية كبيرة من الخبائز استعدادا لاستقبال يوم العيد بمقر الاعتصام حيث نوه عدد كبير منهم بان صلاة العيد ستكون الساعة السابعة صباحا . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :كنداكة تعد أكبر (كعكة) في السودان ليوم العيد بالقيادة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.