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الشرطة تكشف تفاصيل مقتل موطن بسوق البصل شرق استاد الهلال

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 01-يونيو-2019

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الشرطة تكشف تفاصيل مقتل موطن بسوق البصل شرق استاد الهلال

أوضحت الشرطة في تعميم صحفى اليوم وفي حوالي الساعة (12) منتصف النهار قامت مجموعة مكونة من خمسة أفراد أحدهم نظامي يعمل بالشرطة واثنان نظاميان بالمعاش واثنان من المدنيين بالاحتيال على تاجر بسوق البصل شرق استاد الهلال بأمدرمان بحجة أنهم من موظفى ديوان الضرائب، وحينما طالب التاجر صاحب المحل التثبت من هويتهم شرعوا فى الهروب بالمال الموجود فى المحل وأطلقوا النار عشوائيا؛ مما أدى لمقتل المواطن (أ.أ) أعمال حرة.

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وبحسب الانتباهة تمكنت قوة من الشرطة المرتكزة بالموقع من القبض على ثلاثة من المتهمين وبالتحري المبدئي أقروا بارتكاب الجريمة وجاري البحث والقبض على بقية المتهمين. تم فتح بلاغ فى مواجهتهم تحت المواد(93/175/130) من القانون الجنائي تحت إشراف النيابة العامة . وأمر مدير عام قوات الشرطة وبناء على التحري المبدئي بفصل الشرطي المتهم وتقديمه للعداله كمواطن عادي.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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