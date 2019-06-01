استدعاء السفير السوداني بالدوحة للتشاور

التاريخ: 01-يونيو-2019
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها استدعت سفيرها لدى قطر فتح الرحمن علي محمد إلى الخرطوم للتشاور.
وبحسب الجزيرة لم يوضح البيان الرسمي المقتضب للوزارة سبب هذا الاستدعاء، لكنه أكد أن السفير السوداني سيعود إلى الدوحة، ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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