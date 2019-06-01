استدعاء السفير السوداني بالدوحة للتشاور

التاريخ: 01-يونيو-2019 فى : أخبار 73 مشاهدة أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها استدعت سفيرها لدى قطر فتح الرحمن علي محمد إلى الخرطوم للتشاور. Advertisements وبحسب الجزيرة لم يوضح البيان الرسمي المقتضب للوزارة سبب هذا الاستدعاء، لكنه أكد أن السفير السوداني سيعود إلى الدوحة، ليكون على رأس عمله خلال الساعات المقبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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