قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إنه من الجيد استمرار المفاوضات بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن توقفها يؤدي للتوتر في الشارع وتبادل الاتهامات بين الجانبين.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، في وقت سابق، أنه يجب كتابة أي اتفاقات تتم بين الطرفين حرصا على عدم تراجع أي منهما عن تعهداته، موضحا أنه تقرر حصول جبهة الحرية والتغيير على ثلثي المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن السودان يتميز بوجود حركات داخلية كثيرة وتسعى كل منها للمشاركة في السلطة بعد فترة كبيرة من الحرمان في عهد عمر البشير .
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي سابق يشيد باستمرار التفاوض بين المجلس العسكري والمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.