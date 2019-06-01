الخارجية الأمريكية تدعو المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين

قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية؛ أن المجلس العسكري لم يشكل ليحكم السودان؛ بل ليشارك في الانتقال الى حكومة بقيادة مدنية.

ودان المسؤول الامريكي في تغريدة على توتير؛ عمليات القتل التي حدثت في الخرطوم بجانب الطرد والمضايقات التي يجدها الصحافيين في السودان.

واضاف ان قمع الحرية التعبير والاعلام من سمات النظام السابق؛ مطالبا المجلس العسكري بوقف هذه النزعة؛ واي محاولة لسلب الشعب حقه في التظتره سلميا بلا مزيدا من العنف.

وحث تيبور المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالعودة الى طاولة المفاوضات من اجل الوصول الى اتفاق عاجل.