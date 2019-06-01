حركة العدل و المساواة السودانية تنفي قيامها باي مبادرة

ذكر معتصم محمد صالح امين الاعلام بحركة العدل و المساواة ان الحركة لم تتقدم بأية مبادرة إلى المجلس العسكري الإنتقالي أو إلى أية جهة كانت ، وذكر إذا أرادت الحركة ان تتقدم بمبادرة فإن مؤسسات الحركة هي الجهة المنوط بها ذلك.

كما أكد الحركة أنها لا تمت بصلة بما يسمى ” بمبادرة حركة العدل و المساواة السودانية ” الممهورة بإسم المهندس / أبوبكر حامد نور الذي إنتهت علاقته بحركة العدل و المساواة السودانية منذ أن إلتحق بالنظام البائد عام ٢٠١٦، و هو لا يشغل حالياً أي موقع في أجهزة الحركة أو مؤسساتها