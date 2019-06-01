إصابة 11 في إطلاق رصاص بالقرب من ساحة الاعتصام بالخرطوم

اصيب 11 شخصا اصابات متفاوتة بالرصاص الحي واعقاب البنادق اثر اطلاق النار لقوات تابعة للجيش والدعم السريع على منطقة "كولمبيا" المجاورة لساحة الاعتصام بالخرطوم بالقرب من قيادة الجيش. وشهدت تلك المنطقة الاسبوع الماضي احداث عنف أدت الى مقتل فتاة وشاب بالرصاص الحي. وقالت لجنة اطباء السودان المركزية ان 11 اصيبوا اصابات مختلفة خلال محاولات القوات النظامية لتفريق المنطقة. واتهم تجمع المهنيين السودانيين؛ فلول نظام الرئيس المخلوع عمر البشير؛ بمحاولة اثارة العنف داخل منطقة كولمبيا لنشر الفوضى وعدم الاستقرار وتخريب الثورة. Advertisements واغلقت القوات النظامية شارع النيل امام حركة المرور العامة؛ بالاضافة الى الشوارع الرئيسية لتطويق ومحاصرة المنطقة؛ واطلقت الرصاص الكثيف في الهواء نتج عنه عدة اصابات بين المواطنيين. وكانت اللجنة الامنية المكونة من الجيش والدعم السريع والامن والشرطة؛ اعلنت باتخاذ اجراءات وتدابير لحسم المظاهر السالبة والتفلتات في الاماكن القريبة من ساحة الاعتصام. ومن جهته رفض تجمع المهنيين السودانيين؛ أن تتخذ السلطات من المنطقة ذريعة لفض الاعتصام وحذر القوات العسكرية من القيام بهذه الخطوة.

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