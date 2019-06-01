معلومات خطيرة لأول مرة عن التعاون الأمني بين الموساد وهذه الدول العربية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، السابق، غادي إيزنكوت، تفاصيل جديدة عن العلاقة “المريبة” التي برزت للسطح مؤخرا بين تل أبيب ودول عربية، مشيرا إلى إن كيانه يواصل التعاون الأمني الوثيق بين جهازي الشاباك والموساد الإسرائيليين، ونظرائهم في العالم العربي، للحد من الأخطار التي تهدد إسرائيل.

وأوضح إيزنكوت، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الجيش والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلي، تواصل استغلال الفرص القائمة في التعاون مع الدول العربية المعتدلة، لمواجهة التحديات الإقليمية المتعاظمة.

وأشار إلى أن حزب الله، يتصدر التهديدات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل، يليه قوات الحرس الثوري الإيراني المتواجدة في سوريا، والتي يقودها قاسم سليماني تحت اسم “فيلق القدس”.

وأضاف: “حركة حماس تمثل الطرف الضعيف من بين أعداء إسرائيل، إلا أن مواجهتها عسكرياً تنطوي على تحديات كبيرة”، مشدداً على ضرورة أن يستغل الجيش الإسرائيلي فترات الهدوء، من أجل تعزيز قوته العسكرية، لمواجهة هذه التحديات.

وفي السنوات الأخيرة تزايد التقارير الإسرائيلية والأمريكية التي تتحدث عن علاقات أمنية موسعة بين أبوظبي وتل أبيب، وأحدث مجالات التعاون إكسبو 2020 الذي سيعقد العام المقبل في دبي حيث أن الموساد هو الذي نسق مشاركة إسرائيل وهو الذي سيضمن الحماية ويوفرها للعناصر الإسرائيلية التي ستشارك طوال 6 شهور هي مدة المعرض في دبي.

ويقول مراقبون إن ما كشفه المسؤول الإسرائيلي يطرح تساؤلا، إن كان اغتيال محمود المبحوح في دبي عام 2010 كان في سياق هذا التنسيق الوثيق أم أن تل أبيب خدعت دبي واستغلت التنسيق لتنفيذ الاغتيال؟!