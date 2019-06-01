الصين تحذر كندا من تداعيات وقوفها إلى جانب أمريكا في قضية شركة “هواوي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذرت الصين كندا من التداعيات التي ستواجهها أوتاوا إذا سلمت المديرة المالية لشركة “هواوي”، منغ وانزو، المحتجزة لديها منذ مطلع ديسمبر الماضي، إلى الولايات المتحدة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، اليوم السبت عن أمل بكين في أن “الجانب الكندي يدرك بوضوح عواقب تعريض نفسه للخطر من أجل المصلحة الأمريكية، وسيتخذ إجراءات عاجلة لإصلاح أخطائه تفاديا للأضرار المتزايدة”.

وجاء هذا التصريح في أعقاب توجيه رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، ونائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس دعوة مشتركة إلى بكين للإفراج عن الكنديين، مايكل كوفريغ ومايكل سبافور، المحتجزين لديها بتهمة التجسس. روسيا اليوم المادة السابقة الرئيس الإيراني يرحب بمفاوضات مع واشنطن مبنية على الاحترام وليس إعطاء الأوامر المقالة القادمة معلومات خطيرة لأول مرة عن التعاون الأمني بين الموساد وهذه الدول العربية!

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