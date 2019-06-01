تفاصيل اجتماع السيسي وولي العهد السعودي

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الخليج 365:
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتباحثا في عدة قضايا ذات اهتمام مشترك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن اللقاء تناول سبل تعزيز جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري خصوصا.
وأضاف راضي أن السيسي والأمير محمد بن سلمان تطرقا إلى عدد من الملفات المطروحة في الخليج بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالشأن السوري واليمني والليبي.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء شهد توافقا على أهمية مواصلة التشاور بين البلدين في ظل “التوقيت الدقيق” الذي تتسارع فيه التطورات في المنطقة.
سبوتنيك
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