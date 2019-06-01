جرح 11 من المحتجين في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، اليوم السبت، بحسب ما أفادت به اللجنة الطبية لاطباء السودان المركزية".

وقالت اللجنة في بيان مساء اليوم إن القوات النظامية وراء إطلاق النار بمحيط اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.

ادناه نص البيان: لجنة أطباء السودان المركزية

تقرير بإصابات أحداث اليوم

إثر إطلاق نار من قبل القوات النظامية حدثت إصابات في شارع النيل بالقرب من منطقة الاعتصام وهي كالآتي :

١- يافع ١٧ سنة، إصابة حرجة برصاصة في الرأس، الحالة غير مستقرة منوم بالعناية المكثفة

٢- يافع ١٧ سنه إصابة رصاص في البطن

٣- إصابة عشريني برصاص في الرجل

٤- إصابة شاب ١٨ سنة برصاص في الرجل

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٥- إصابة شاب بعقب البندقية في اليد

٦- إصابة شاب بعقب البندقية في الكتف

٧- إصابة شاب عشريني بعقب البندقية في الرجل

٨- إصابة طفلة (١٥ سنة ) بحديدة في الرجل

٩- إصابة طفل (١٢ سنة ) بحديدة في الرجل

١٠- دهس أربعيني في الرجل بسيارة تتبع لقوات نظامية

١١- إصابة عشريني في الرجل

إعلام اللجنة

١ يونيو ٢٠١٩م