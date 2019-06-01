ظهور آفة الجراد الصحراوي بالشمالية

أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية عن ظهور بقع متفرقة من آفة الجراد الصحراوي بمحليات الولاية السبع.

وأكد المهندس مالك محمد إبراهيم رئيس غرفة مكافحة الجراد الصحراوي بالشمالية طبقا ل(سونا) أن بقع آفة الجراد التي ظهرت بالولاية هي في الطور قبل التزاوج؛ حيث تبحث عن الأماكن الرطبة لوضع البيض ومن ثم تتم عملية التوالد، مشيرا الى أنها تعتبر أقل خطرا من بقية الأطوار في إلحاق الأضرار بالمحاصيل الزراعية.

وقال رئيس غرفة عمليات مكافحة آفة الجراد الصحراوي: إن أكثر المناطق التي ظهر فيها بقع الجراد هي المشاريع الاستثمارية ذات الرطوبة العالية، مضيفا أن الغرفة رصدت كافة البلاغات وتم عمل مسح في مساحة أربعة آلاف هكتار فيما تمت عمليات المكافحة لأكثر من ألفي هكتار بمبيد مافريك بعدد أربعة أتيام وعدد مقدر من المهندسين المختصين والعمال.

وأوضح المهندس مالك محمد إبراهيم أن العمل غطى 90% من جملة البلاغات التي وردت للغرفة، وأن الغرفة ستعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لتلقي البلاغات والتحرك فورا للمكافحة، وأعلن عن جاهزية الغرفة لاستقبال أي بلاغ عن وجود بقع آفة الجراد الصحراوي خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

وأشاد بجهود العاملين في إدارة وقاية النباتات بالولاية الشمالية والذين قال إنهم يعملون في ظروف صعبة ويبذلون جهودا كبيرة للتصدي لآفة الجراد الصحراوي بالولاية الشمالية.