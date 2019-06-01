أكدت الأستاذة مزاهر صالح عضو مجلس إدارة مدينة ايوا الأمريكية، أن الانطباع السائد لديها ولدى العديد من الأمريكيين الموجودين في السودان، كان ولا زال أن السودان بلد آمن للغاية .
ونفت نفيا قاطعا - في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بطيبة برس عن "ظاهرة العنف بشارع النيل " - أن ما تعرضت له من اعتداء في المنطقة المسماة كولومبيا تحت كبري بحري، كان بأيدي ثوار الاعتصام.
وأضافت ان ما تعرضت له كان من متفلتين لا يشبهون الثوار، لأنها تعرفت على الثوار وملامحهم عن قرب، لأنها زارت مقر الاعتصام عدة مرات واجتمعت مع الثوار ووجدتهم في غاية التهذيب والخلق .
وأردفت أن هؤلاء المتفلتين تعرضوا لعربتها التي كانت تستغلها مع ابنها، تحت كبري بحري وهشموا الزجاج وأتلفوا نضارة ابنها، وحصبوا السيارة بالحجارة، وأن الثوار هم من هبوا لنجدتها وخلصوها في نهاية الأمر من هذه العصابة .
وأضافت أن ملامح هؤلاء تختلف تماما عن أولئك الثوار الذين رأيتهم في ساحة الاعتصام.
وأشارت إلى أن هناك فيديو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن الحادثة، لا علاقة لها به أو بالحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر مزاهر صالح: انطباع الأمريكيين أن السودان آمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.