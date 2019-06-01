مزاهر صالح: انطباع الأمريكيين أن السودان آمن

أكدت الأستاذة مزاهر صالح عضو مجلس إدارة مدينة ايوا الأمريكية، أن الانطباع السائد لديها ولدى العديد من الأمريكيين الموجودين في السودان، كان ولا زال أن السودان بلد آمن للغاية .

ونفت نفيا قاطعا - في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بطيبة برس عن "ظاهرة العنف بشارع النيل " - أن ما تعرضت له من اعتداء في المنطقة المسماة كولومبيا تحت كبري بحري، كان بأيدي ثوار الاعتصام.