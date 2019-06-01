محمد يوسف: لا حافز للثورة للانحراف للعنف

أكد القيادي بتجمع المهنيين السودانيين د.محمد يوسف المصطفى تمسكهم بالطابع السلمي لثورة 19 ديسمبر ذلك لانها حققت بذلك العديد من الانجازات المرضية .

وأضاف أنه ليس لدى قوى الثورة ادنى حافز للانحراف بالثورة الى جانب العنف لانهم ببساطة لا يمتلكون أدواته.

وذكر في مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت بطيبة برس عن "ظاهرة العنف بشارع النيل" ان التفلتات والممارسات الخارجة عن القانون التي تحدث تحت كبري النيل الازرق في المنطقة المشهورة بكولومبيا ، معروفة منذ عقود مضت لدى الشرطة والمباحث، ولكننا لم نسمع عن حوادث قتل فيها.

واضاف انه توجد الآن جهات من "سدنة الانقاذ وفلولها " لها مصلحة في اثارة العنف واشاعة انفراط الامن بدأت تستخدم هذه المنطقة لتعطيل خطى الثورة لبلوغ غاياتها، وتخريب الصورة العامة للثورة السلمية.

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وذكر ان هناك جهات مستفيدة تسعى لاثارة بلبلة وميوعة بهذه المنطقة لتكون ذريعة لفض الاعتصام، واضاف انهم لن يسمحوا ان تستخدم هذه المنطقة كمبرر لفض الاعتصام وانهم سيقاومون ذلك مقاومة سلمية .

ودعا قوات الامن والشرطة بالقيام بدورها لضبط الممارسات بهذه المنطقة بموجب القانون، واشار للتواجد العسكري الكثيف في تلك المنطقة وبشارع النيل ،وقال انه بلا مبرر واضح.

ونوه الى ان منطقة شارع النيل بعيدة عن مركز الاعتصام بالقيادة العامة وما يربطهم به فقط المداخل من شارع النيل جنوبا الى جامعة الخرطوم،ثم الى مركز الاعتصام.