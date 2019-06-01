خيمه افطار وادي هور مثال للكرم الدارفوري

خيمه كنداكات وادي هور بالقيادة العامة شاهد علي اصالة الكرم الذي يتمتع به انسان هذا الاقليم حيث يتم اعداد الافطار للصائمين والاكلات التقليدية للمعتصمين بقدر عال من الحرفية وعكس الموروث السوداني الجميل

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