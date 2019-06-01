قرقاش: المنطقة لا تريد الحرب ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمر الإيراني

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن الرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي عبر القمم الإسلامية والعربية والخليجية الناجحة في مكة المكرمة، مشيراً إلى أن "المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمر الإيراني".

وقال الدكتور قرقاش، عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت: "نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي عبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيتها من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي".

وأضاف "بعيداً عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة وينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي".

ولفت قرقاش إلى أنه "مع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، والمنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد ولكنها ضاقت ذرعاً بالتنمر الإيراني".