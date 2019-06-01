بالصور معتدي يقتل ويصيب اخرين بسوق امدرمان

مقتل اثنين واصابة اخر في حادث اطلاق نار مساء اليوم بسوق امدرمان امام زريبة البصل حيث قام مجرم باطلاق النار علي المواطنيين حيث ادي الي مقتل اثنين واصابة اخر قبل ان تتدخل قوات الدعم والمباحث وتبادل اطلاق النار مع المعتدين ومقتل احد افرادها وسط حالة من الرعب بسوق العيش

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