شداد يقطع الطريق على المريخ ويؤكد معاقبة المدينة

أكد البروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ان اعتماد مجلس إدارة الاتحاد لتعديلات لائحة الدوري الممتاز لسنة 2018/2019م، بما استوجبه من عدم اعتماد نتائج المباريات التي لعبت في مجموعتي النخبة والتحدي مؤخراً، لا يعني إلغاء المحاسبة أو المساءلة في سوء السلوك الذي بدر بتلك المباريات، ولا أية أحكام صادرة من لجنة الانضباط في هذا الصدد.

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وحسب التيار يشمل ذلك سريان البطاقات الملونة وكل ما ترتب على المباريات عدا النتائج وبذا يكون رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم قطع الطريق أمام نادي المريخ في عدم معاقبة لاعبه بكري المدينة بسبب سوء السلوك الذي بدر منه أثناء مباراة فريقه أمام الهلال الأبيض وتم طرده بالبطاقة الحمراء، الجدير بالذكر أن ممثل نادي المريخ نشط طوال الأيام الماضية لالغاء نتائج الموسم الحالي حتى يجنب مهاجمه مغبة التحويل إلى لجنة الانضباط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)