بالصور : الكشف عن كاتب بيانات الراندوك الشهيرة لتجمع المهنيين ياو_ياو

كشف تجمع المهنيين عن كاتب بيانات الراندوك الشهيرة على صفحته الرسمية، والتي تخاطب شريحة معينة من شرائح المجتمع، وهو د. مهند محمد حامد دفعة الناطق الرسمي وعضو وفد التفاوض للتجمع د.محمد ناجي الاصم بكلية الطب الدفعة ١٨ جامعة كردفان، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

ومن أشهر بياناته بعامية الراندوك : ” الجوكية ناس طاااط وخالي محطات، قالبي الجزرة وخالطي البنزين بالحب، ناس الجلخة النضيفة والقلب الأنضف، الوطن داير فُوطة على السريع ويرجع يلمع “.

طاط خآلي محطآت أفقش مكنتك و دق سرندلك و أجلخ كربيترك دسيس و غير أوشآش الراس و شحم الكبآبي و غير ريآلآتك و صبن كريستالات الروزيف و إتوكل يآ معلم.



وكان الكاتب الصحفي المعارض “فيصل محمد صالح”، قد انضم إلى الروائي “حمور زيادة” في إنتقادهما لهذه اللغة في خطاب تجمع المهنيين السياسي، وهي ماتُسمى بلغة أو دارجة “الراندوك” أو الراستات.

وقال “فيصل” بمناسبة حملة توزيع الشهادات والأوسمة واللعنات، أنا برضو خطاب الراندوك بتاع تجمع المهنيين ما عاجبني،ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

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وعبر “فيصل” عن اندهاشه من الحملة التي صاحبت الرد على إنتقاد “حمور زيادة” للغة، قائلاً: ” فيها كثير من المؤشرات المزعجة وغير الصحية، وفيها ترصد وتنمر غير عادي مضمون ما وصلني إنو فينا حاجة غلط في طريقة تفكيرنا وتقبلنا للآراء الأخرى وتفاعلنا معها. لا بد من مواجهة ذلك والتفكير فيه بصوت عالي”. على حد قوله.

وانتقد “حمور” لغة خطاب ”المهنيين” السياسي قائلاً: ” ثلاثون عاماً من سياسة خطابها “تحت جزمتي” و”العروس بتدخن وتتجيه”، وقبلها ستة عشر عاما من سياسة نميري التي خطابها “المرة تقول لراجلا دايرة توب زي توب بثينة. بثينة دي مرة رئيس ما مرة نجار”.

انحطاط في الخطاب والتعبير والافكار، فبدلاً من أن نرتقي بالخطاب السياسي كما يليق بالسياسة ننزل به إلى الراندوك والراستات.

قائلاً : للسياسة لغتها ومنزلتها ولخطابها آدابه، كما لخطاب الفرد و “المعلمين” مع بعضهم لغته ومنزلته وآدابه.

مضيفاً: لا اجد الا تعبيراً قديماً لفيصل محمد صالح قاده للمحكمة قاله تعليقا على تصريح للبشير: هذا خطاب لا يليق برئيس دولة، كذلك: هذا خطاب لا يليق بقيادة التغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)