السلطات تضع إبراهيم الماظ أمام خيارين

أكدت مصادر مقربة حسب التيار أن السلطات خيرت نائب رئيس حركة العدل والمساوة إبراهيم الماظ ما بين تقديمه للمحاكمة على تصريحات في مخاطبة داخل اعتصام القيادة العامة ( انتقد فيها القوات المسلحة عندما هاجمت قواتهم الخرطوم عبر معركة الزراع الطويل ) أو ترحيله إلى موطنه بدولة جنوب السودان.

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ماتجدر الإشارة إليه أن إبراهيم الماظ خرج من المعتقل بكفالة من الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج قبل أشهر وقد أعادت السلطات اعتقاله الجمعة الماضية و طالبت أسرة الماظ المجلس العسكري بالتدخل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)