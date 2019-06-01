محامي دارفور يحرك ملف المحكمة الجنائية للقبض علي البشير

كشفت هيئة محامي دارفور عن إرسالها وفد من عضويتها يمثل محاميين وقانونيين، الي مقر المحكمة الجنائية الدولية في”لاهاي” ومقابلة المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا، بغية تحريك الإجراءات القانونية، للقبض علي المتهمين بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب في إقليم دارفور

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