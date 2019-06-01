والي ولاية غرب دارفور يطلع علي جاهزية القوات المسلحة بالولاية

قام والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبدالخالق بدوي يقوم بحولة إلى رئاسة الفرقة الـ (15) مشاة ورئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقيادة قوات الدعم السريع ويؤكد جاهزية القوات النظامية لتوطين دعائم الأمن والإستقرار

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