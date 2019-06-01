امين حكومة غرب دارفور يهنئي مواطني الولاية

أعلن السيد امين عام حكومة الولاية مبارك ضرار عن عطلة عيد الفطر إعتبارا من الأحد وتقدم بالتهنئة للأمة الإسلامية وجماهير الولاية بمناسبة قدوم العيد، سائلا الله أن يتحقق الإستقرار بالمنطقة

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