شهدت الأسواق الرئيسية والفرعية بمناطق محلية مليط بولاية شمال دارفور هذه الأيام حركة واسعة من قبل المواطنين استعدادا لعيد الفطر المبارك. ورغم صرف مرتبات العاملين ومنحة العيد الا ان الاسواق قد شهدت ضعفا في القوي الشرائية بسبب ارتفاع اسعار السلع الاستراتيجية الضرورية والملبوسات. وعزا التجار ارتفاع الاسعار لارتفاع سعر الدولار بجانب الرسوم المحلية المفروضة علي السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية فضلاً عن شح المحروقات خاصة (الجازولين) مما أدي الي ارتفاع تكاليف الترحيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضعف في القوى الشرائية بمليط لإرتفاع الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.