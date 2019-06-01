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إتفاق وشيك بين التغيير والعسكري على مقترح مناصفة أعضاء المجلس السيادي

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بات في حكم المؤكد توافق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي على مقترح مناصفة أعضاء المجلس السيادي {5+5} وعلى رئاسة دورية للمجلس.

وذكرت مصادر متطابقة بقوى الحرية والتغيير أن المفاوضات ستستأنف خلال ساعات بغرض الوصول لإتفاق نهائي.

وأوضحت ذات المصادر، أن الخلاف الوحيد حالياً هو من يبدأ رئاسة المجلس السيادي أولاً، وفي المدة لهذه الرئاسة.

وفي ذات السياق قالت المصادر إن المجلس العسكري الإنتقالي سيستأنف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير خلال الساعات المقبلة.


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