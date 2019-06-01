وذكرت مصادر متطابقة بقوى الحرية والتغيير أن المفاوضات ستستأنف خلال ساعات بغرض الوصول لإتفاق نهائي.
وفي ذات السياق قالت المصادر إن المجلس العسكري الإنتقالي سيستأنف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير خلال الساعات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إتفاق وشيك بين التغيير والعسكري على مقترح مناصفة أعضاء المجلس السيادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.