تأجيل جديد لاستئناف الدراسة بجامعة النيلين

أصدر مجلس عمداء جامعة النيلين قرارًا قضى بتأجيل استئناف الدراسة إلى وقتٍ يحدّد لاحقًا وبحسب ما تقتضيه الظروف.
وكان ينتظر أنّ تبدأ الدراسة في السادس عشر من يونيو الجاري وفق اجتماع سابق للمجلس.
وتسود البلاد حالة من التوتر في أعقاب ثورة أطاحت بنظام حكم البشير الذي دام لـ”30″ عامًا.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات أغلقت العديد من الجامعات في السودان أبوابها دون الكشف عن موعد استئناف الدراسة.
ويعتصم آلاف من السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ أبريل المنصرم مطالبين بنقل السلطة إلى مدنيين.
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