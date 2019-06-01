قُتل وأصيب 24 مسلحا من حركة طالبان جراء سلسلة غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان في مقاطعتي بادجيس وجور الشمالية الغربية.
وذكر الجيش الأفغاني - في بيان بثته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - أن القوات الأمريكية نفذت الغارات الجوية لدعم القوات المسلحة الأفغانية في منطقة (بالا مرغب) في بادجيس ومنطقة شاهراك في جور.
وأضاف أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 20 من مسلحي طالبان، من بينهم أحد قادة الحركة المعروف باسم "الملا حياة الله".. كما أسفرت الغارات الجوية عن إصابة 4 مسلحين آخرين على الأقل.
ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 24 من طالبان في غارات جوية أمريكية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.