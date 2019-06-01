مسيرة داعمة للمجلس العسكري في الخرطوم يشارك فيها مئات المتظاهرين (فيديو)

تظاهر مئات السودانيين الجمعة في الخرطوم دعما للمجلس العسكري، حاملين صورا لجنرالات المجلس فيما ردد آخرون بينهم هتافات مؤيدة للشريعة ومناهضة للعلمانية.

في مسيرة داعمة للمجلس العسكري السوداني خرج مئات الأشخاص في الخرطوم حاملين صورا لجنرالات المجلس، فيما ردد آخرون هتافات دينية. وهتف المشاركون وغالبيتهم شباب في وسط الخرطوم "مئة بالمئة (حكم) عسكري". وحمل بعض المشاركين لافتات عليها صور قائد المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.

منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، يحكم المجلس العسكري السودان بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.

وردد كثير من المشاركين في المسيرة الداعمة للمجلس العسكري هتافات مؤيدة للشريعة ومناهضة للعلمانية. وهتف بعضهم فيما كانوا ينضمون لآخرين أمام المنصة "حرية، سلام، عدالة، الشريعة خيار الشعب". وبقيت الأحزاب الإسلامية على الهامش خلال الاحتجاجات المناهضة للبشير في أرجاء السودان، لكنها عادت وأعلنت دعمها للجيش آملة في الإبقاء على الشريعة المطبقة في البلاد.