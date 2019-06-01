سعر الدولار يتراجع إلى 62,5 جنيهاً للبيع

تراجعت أسعار الدولار اليوم السبت إلى 62,5 جنيها للبيع نقداً مقارنة بـ 64 جنيهاً خلال الأيام الماضية، فيما بلغ سعر البيع عبر الاجراءات المصرفية ما بين 72,5. وانخفض سعر الريال السعودى إلى 15 جنيها للبيع نقداً مقارنة ب ـ16 جنيهاً، وبلغ سعره عبر الاجراءات المصرفية 19 جنيهاً.

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