السلطات تغلق مدخل الاعتصام من شارع النيل

أفادت قناة العربية بأن الأمن السوداني أغلق السبت، مدخل الاعتصام من شارع النيل، بسبب ما قال إنه تكرار للحوادث بتلك المنطقة.

وفي التفاصيل، أغلقت الشرطة العسكرية السودانية شارع النيل من أسفل جسر “المك نمر”، ذلك الطريق الذي يؤدي إلى منطقة أخرى أسفل جسر آخر بجوار جامعة الخرطوم.

وشهدت ذلك الطريق حوادث عنف وقتل ونهب لأيام عدة، وهي منطقة خارجة عن السيطرة، وتباع فيها المخدرات، كما أنها غدت موقع شكوى عدد كبير من المعتصمين والجيش والأجهزة الأخرى.

من جهته، قال تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير في أكثر من مناسبة إن هذه المنطقة لا تتبع لمكان الاعتصام، ومن يقوم بقفل شارع النيل في هذه المنطقة ويعتدي على المواطنين لا يتبع للمعتصمين.

وفي وقت سابق، كانت لجنة أطباء السودان قد أعلنت منذ أيام عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بإطلاق نار في محيط الاعتصام، وقالت مصادر العربية حينها إن الحادث عرضي لا علاقة له بالتوتر السياسي الحاصل.