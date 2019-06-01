بدء أعمال المؤتمر الأوروبي الدولي لطب التخدير بحضور آلاف الأطباء والباحثين

انطلقت في العاصمة النمساوية فيينا اليوم السبت أعمال المؤتمر الطبي الأوروبي الموسع لطب التخدير والذي تستمر أعماله ثلاثة أيام بمشاركة آلاف الأطباء والباحثين وشركات المعدات الطبية من مختلف دول العالم.
وتنظم المؤتمر الطبي الجمعية الأوروبية لطب التخدير "أيه إس أيه"، ويعقد للعام الحادي عشر بالتناوب بين عدد من المدن والعواصم الأوروبية.
وقالت مصادر في الجمعية الأوروبية اليوم، إن المؤتمر يتضمن عددا من الجلسات الرئيسية وورش العمل المصاحبة والتي تركز على استعراض الجديد في طب التخدير وأحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال إلى جانب مناقشة العديد من الأبحاث الطبية الدولية الحديثة.
وأشارت المصادر إلى وجود برنامج متميز يشمل الابتكارات المتطورة في مجال العلوم الأساسية والابتكارات الحديثة في التطبيقات السريرية إلى جانب التركيز على التعليم والجودة في مجال تحسين سلامة المرضى.
يتزامن مع أعمال المؤتمر الطبي انطلاق معرض يتضمن أحدث المعدات الطبية في مجال التخدير والتقنيات المبتكرة لكبرى شركات المعدات الطبية.
يذكر أن مؤتمر التخدير الأوروبي يمنح العديد من الشهادات الصادرة عن مجلس الاعتماد الأوروبي بشأن التعليم الطبي المتطور.
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