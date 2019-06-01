- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - السوداو اليوم :
على نحو مفاجئ، شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم”السبت” تراجع ملحوظ في السوق الموازي بحسب ما علم”باج نيوز”.
وتراجع سعر الدولار ليصل بالسوق الموازي إلى”62.5″ جنيهًا في وقتٍ بلغ فيه سعر الدولار خلال الأيام الماضية”64″ جنيهًا، فيما وصل بيع الدولار عن طريق الإجراءات المصرفية إلى”72.5″.
وفي المقابل، تراجع سعر الريال السعودي إلى”15″ جنيهًا للبيع النقد، فيما بلغ سعره عن طريق الإجراءات المصرفية”19″ جنيهًا.
وقال متعاملون لـ”باج نيوز” إنّ الانخفاض يجئ لضعف الطلب على الدولار لا سيما من المستوردين والشركات في الوقت الراهن.
وبحسب ما أشاروا فإنه من المتوقع أنّ تشهد أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا عقب عطلة عيد الفطر المبارك.
ومنذ أمّد بعيد يشهد الجنيه السوداني تدنٍ كبير مقابل العملات الأجنبية ما أسهم في تدهور البلاد اقتصاديًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالسوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.