تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالسوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - السوداو اليوم :

على نحو مفاجئ، شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم”السبت” تراجع ملحوظ في السوق الموازي بحسب ما علم”باج نيوز”.

وتراجع سعر الدولار ليصل بالسوق الموازي إلى”62.5″ جنيهًا في وقتٍ بلغ فيه سعر الدولار خلال الأيام الماضية”64″ جنيهًا، فيما وصل بيع الدولار عن طريق الإجراءات المصرفية إلى”72.5″.

وفي المقابل، تراجع سعر الريال السعودي إلى”15″ جنيهًا للبيع النقد، فيما بلغ سعره عن طريق الإجراءات المصرفية”19″ جنيهًا.

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وقال متعاملون لـ”باج نيوز” إنّ الانخفاض يجئ لضعف الطلب على الدولار لا سيما من المستوردين والشركات في الوقت الراهن.

وبحسب ما أشاروا فإنه من المتوقع أنّ تشهد أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

ومنذ أمّد بعيد يشهد الجنيه السوداني تدنٍ كبير مقابل العملات الأجنبية ما أسهم في تدهور البلاد اقتصاديًا.