خطة متكاملة لتأمين ولاية الجزيرة خلال عطلة العيد

الخليج 365: وضعت شرطة ولاية الجزيرة خطة متكاملة لتأمين الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

وكشف المدير العام لشرطة الولاية اللواء شرطة إبراهيم محمد المهدي في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) أن الخطة تستهدف فرض هيبة الدولة وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين وعدم السماح لأي أشكال من الفوضى في جميع مناطق الولاية وذلك عبر انتشار (5500) شرطي منهم (500) و(5000) آلاف من ضباط الصف والجنود وتكثيف الأفواج الليلية. ولفت المهدي إلى أن الخطة ترمي لتأمين شريط النيل الأزرق من حوادث الغرق وتوفير جميع معينات الدفاع المدني إضافة لضبط حركة المرور ومنع تكدس العربات في المدن الكبرى والأسواق وتكثيف الجهود في الالتزام بضوابط التفويج على طرق المرور السريع. السوداني المادة السابقة والي كسلا يقف على جهود تنظيم الأسواق المقالة القادمة تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالسوق السوداء

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