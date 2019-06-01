والي كسلا يقف على جهود تنظيم الأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قام والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد بجولة تفقدية داخل سوق كسلا الرئيسي بغرض الوقوف على جهود محلية كسلا في تنظيم السوق وتسهيل حركة المواطنين لشراء مستلزماتهم لعيد الفطر المبارك.

واستمع الوالي خلال الجولة إلى تنوير شامل من المدير التنفيذي لمحلية كسلا جعفر يوسف عبود بشأن الخطوات التي تمت في هذا الشأن، إلى جانب الرؤية الموضوعة من إدارة المرور بمحلية كسلا لتنظيم حركة المواطنين والمركبات لضمان انسياب الحركة من وإلى السوق.

وأبدى الوالي عددا من الملاحظات التي من شأنها تنظيم وترتيب السوق باعتباره السوق الرئيسي للولاية ويخدم عددا من المحليات، داعيا المواطنين للتعاون مع الجهات المختصة في انسياب حركة المرور إلى جانب المشاركة في حملة إصحاح البيئة والنظافة العامة عقب عيد الفطر المبارك. السوداني المادة السابقة توقعات باختراق يتجاوز الخلافات على المجلس السيادي المقالة القادمة خطة متكاملة لتأمين ولاية الجزيرة خلال عطلة العيد

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