استقبال (مخترع الساعة ) في الخرطوم مساء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يصل البلاد مساء اليوم السبت الشاب أحمد محمد الحسن (مخترع الساعة) الذي رفع اسم السودان عاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم والذي كرمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وملوك وأمراء الخليج وفق سونا .

وقال الأستاذ عبد الباقي الحسن رئيس اللجنة التنسيقية العليا لاستقبال الشاب أحمد محمد في تصريح لـ(سونا) إن مراسم الاستقبال ستبدأ من مطار الخرطوم وحتى ساحة الاعتصام بالقيادة العامة بالخرطوم

و من المتوقع أن تستقبله قيادات شبابية من الثوار والكنداكات وشخصيات وطنية وأكاديمية .

وتهيب اللجنة التنسيقية العليا لاستقبال الشاب أحمد محمد بكل وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمشاركة في مراسم الاستقبال وتغطية الحدث .

و أحمد محمد، شاب مسلم أمريكي من أصل سوداني، يبلغ من العمر 14 عاما، وهو طالب مجتهد في دراسته ويدرس في مدرسة في ولاية تكساس الأمريكية، ألقت الشرطة الأمريكية القبض عليه لاحضاره ساعة إلى مدرسته ليريها إلى مدرس الهندسة، وكان أحمد قد صنعها في بيته، وظنوا انها قنبلة وتم طرده من المدرسة ثلاثة أيام، وأثار ذلك عاصفة من الانتقادات في مختلف وسائل الإعلام.

والد أحمد هو السيد “محمد الحسن ” المنتمي لحزب الإصلاح الوطني السوداني والذي هاجر إلى الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين.

ولقد أثنى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أحمد محمد ومهارته، وأصدر دعوة رئاسية دعا فيها الشاب السوداني الأصل لزيارة مبنى البيت الأبيض، وذلك في توبيخ مبطن للمدرسة والشرطة التي أعتقلته.

وكتب الرئيس الأمريكي تغريدة على موقع تويتر قال فيها: ” ساعة عظيمة يا أحمد. هل تريد أن تجلبها معك إلى البيت الأبيض؟ علينا أن نلهم المزيد من الأطفال مثلك ليعشقوا العلم، فالعلم هو ما يجعل أمريكا بلدا رائعا.”

كما قامت شركة جوجل بدعوة الطالب إلى معرضها العلمي السنوي وكذلك قام مارك زوكربرغ بدعوته إلى مقر شركة فيس بوك

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تغريدة وكالة ناسا عن دعم الطالب أحمد

وقال والد أحمد مدافعا عنه : ( إنما يريد ولدي ابتكار أشياء مفيدة للإنسانية، لكن ولأن اسمه أحمد، وبسبب هجمات سبتمبر، اسيئت معاملة ولدي).

وقام مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بتكريم الشاب أحمد بجائزة (الأمريكي المسلم) لعام 2015.

في 20 أكتوبر 2015 حصل الطالب على منحة من مؤسسة قطر للدراسة في منحة المبتكرين بدولة قطر وقالت أسرته أنه سينتقل للعيش هناك مع اسرته التي قررت كذلك السفر إلى هناك .

وفي 2018 رفضت محكمة أميركية دعوى مرفوعة من قبل والد “طفل الساعة” الأميركي من أصل سوداني أحمد محمد، الذي أثارت الساعة التي اخترعها جدلا واسعا في الولايات المتحدة، بعد أن اعتقدت الشرطة أنها قنبلة واعتقلته.

وكان محمد قد تعرض للاعتقال عام 2015، بعد أن اصطحب معه ساعته التي اخترعها إلى المدرسة في آرلينغتون بولاية تكساس، واعتقدت معلمته أنها “قنبلة”، فتم الاتصال بالشرطة ومن ثم اقتياده مقيدا بالأصفاد.

كما أوقف أحمد، البالغ حينها من العمر 14 عاما، عن الدراسة لمدة 3 أيام.

ورفع والد الصبي، محمد الحسن محمد، دعوى قضائية ضد مدرسة مقاطعة إيرفينغ في تكساس، باعتبار أنها “ميزت ضد الصبي بسبب عرقه ودينه”.

ورفض القاضي سام ليندساي الدعوى، وأمر بأن تتحمل عائلة محمد جميع تكاليف القضية. وبعد هذا الرفض، لن تتمكن عائلة محمد من الاستئناف أو رفع أية دعاوى أخرى مبنية على نفس الادعاءات.

وكانت قضية “طفل الساعة” قد أثارت جدلا عالميا، دفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لدعوة محمد للقائه في البيت الأبيض.

وجاء اللقاء خلال حفل “ليلة علم الفلك” في البيت الأبيض، حيث حضر أوباما الحفل لتشجيع الطلاب على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات.