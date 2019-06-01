السجن والغرامة لشاب احتال على سيدة

أوقعت محكمة جنايات المدينة ببحري حكماً على مدان احتال على سيدة بالسجن عاماً والغرامة (500) جنيه في حال عدم الدفع السجن شهرين وتعويض الشاكية مبلغ (7) آلاف جنيه وذلك لمخالفته للمادة(178) من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال.

Advertisements

وتشير تفاصيل البلاغ المدون بقسم شرطة الحاج يوسف بأن المتهم أخبر الشاكيه بإن لديه قريبه مسئول بالمحلية يستخرج تصاديق المحل التجاري وطلب منها أن تعطيه مبلغ(7) لاستخراج متجر لها وذلك بالحاج يوسف وبعد أن سلمته المبلغ موضع الاتهام قام بالتماطل وإغلاق هاتفه حيث تبين للشاكية بأن المتهم ليس لديه أي قريب مسئول يعمل بالمحلية مما دفع بها ان تدون بلاغاً في مواجهته حيث وجهت له النيابة المختصة تهمة تحت المادة (178) من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال وصدر أمر قبض في مواجهة المتهم وبعد فترة تم القبض عليه واتضح بأن المتهم لديه بلاغات أخرى موقوف على ذمتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)