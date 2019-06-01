الأمين الهندي: تشتت الأحزاب اصبح معيقا للثورة

اعتبر رئيس الحركة الاتحادية الوطنية بولاية الجزيرة الامين الصديق الهندي أن تشتت الأحزاب السودانية اصبح معيقا للثورة ولا يحقق مكتسباتها في وقت اشار فيه إلى ان واحد من نجاحات الثورة وجود جيش قوي يدافع ويحمي مكتسبات الشعب السوداني، واضاف : خاصة ونحن نعيش في عالم يستهدف القوي فيه الضعيف”.

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وقال الهندي في تصريح حسب الجريدة: “ما زالت القوى الامبريالية ممثلة في مؤسسات العولمة التي مثل لها بالشركات متعددة الجنسيات تحاول استغلال ثروات العالم الثالث لتغني شعوب الشمال الغني في اصله وتفقر شعوب العالم الثالث”، واكد على ضرورة تقوية الصف الوطني ووحدته والابتعاد عن تدويل القضية السودانية اقليميا وعالميا ، مشددا على ضرورة احترام ما يخدم المصالح السودانية فى اطار العلاقات الخارجية ، ورأى رئيس الحركة الاتحادية الوطنية بالجزيرة أن من يجتمعون بداخل سفارات الدول الخارجية والأجنبية بالخرطوم اخطأوا واضاف: “على الذين اجتمعوا احترام السيادة السودانية مع ضرورة مناقشة القضايا وحلها داخليا بالتحاور والتفاوض عسكريا او مدنيا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)