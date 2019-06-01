مجهولون ينتحلون صفة الدعم السريع ينهبون منزلاً ويقتلون رب الأسرة

في يوم الأربعاء حوالي الساعة الثانية صباحاً اعتدى عدد من المتهمين وهم يرتدون زي الدعم السريع على أسرة داخل سكنهم بحي المظاهر بجوار سوق القش وكان عدد المتهمين 7، اثنين منهم يحملون سلاح (كلاش) حيث دخلوا منزل الأسرة وقاموا أولاً بنهب النساء المتواجدات بالداخل مع تهديد السلاح وقاموا بنهب الموبايلات ومبالغ مالية كبيرة وحينما شعر الزوج تحرك صوب المتهمين الذين لاذوا بالفرار وقاموا بإطلاق وابل من الرصاص في السماء أولاً ثم إطلاق رصاصة في رجل الزوج قلواك مايكل من أبناء جنوب السودان مما أدى لسقوطه وهو يسبح في بركة من الدماء عندها قام أفراد أسرته بنقله لإحدى المستشفيات حيث توفى الزوج نتيجة الإصابة بعيار ناري اخترق رجله.

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وفور إبلاغ شرطة الصناعات حسب صحيفة الدار، تحرك أفرادها وقاموا بتدوين بلاغ تحت المادة (130) ونقل جثة الزوج القتيل قلواك مايكل بواسطة الأورنيك الجنائي لمشرحة أم درمان، بينما تسعى شرطة رئاسة محلية أم درمان برئاسة اللواء آدم إبراهيم ورئيس شرطة الصناعات للوصول للجناة بعد جمع خيوط عن أماكن تواجدهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)