إيران.. القبض على دبلوماسيين غربيين في حفلة مختلطة

وأضافت الوكالة أنه جرى احتجاز الدبلوماسيين لدى شرطة الأمن إلى أن تم التعرف على هويتيهما، وجرى إطلاق سراحهما في وقت لاحق.
وأشارت إلى أن الحفلة أقيمت بحضور عدد كبير نسبيا من الرجال والنساء بشكل مختلط في منطقة ولنجك شمال العاصمة طهران.
هذا وتحظر السلطات في إيران إقامة الحفلات المختلطة حتى في المنازل، حيث تقوم بمداهمة أماكن إقامة مثل هذه الحفلات واعتقال المشاركين فيها.
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