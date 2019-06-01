هدف جيوفينكو في مرمى الاستقلال ضمن الأجمل في دور المجموعات الآسيوية (فيديو)

مع ختام منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، طرح الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الزوار اختيار أجمل هدف في دور المجموعات من الأهداف الستة التي فازت بجائزة هدف الأسبوع.

حيث دخل هدف نجم فريق الهلال سيباستيان جيوفينكو في الاستقلال الإيراني من ضمن الأهداف الأجمل في دور المجموعات.

تعرف على الأهداف الستة الأجمل المرشحة للفوز:

1- سيباستيان جيوفينكو (الهلال السعودي) في المباراة أمام الاستقلال الإيراني، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، خطف الهلال هدف الفوز الثمين بواسطة سيباستيان جيوفينكو الذي استلم الكرة على بعد 20 ياردة وسددها قوية ومتقنة داخل المرمى.

2- علاء عباس (الزوراء العراقي) في المباراة أمام الوصل الإماراتي، حيث شهد ملعب كربلاء الدولي إقامة أول مباراة في دوري أبطال آسيا على أرض العراق، ونجح علاء عباس بتسجيل هدف مميز عبر تسديدة من مسافة بعيدة، ليقود الزوراء إلى تحقيق الفوز 5-0.

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3- شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس الإيراني) في المباراة أمام الأهلي السعودي، فقد نجح شجاعي خليل زاده في تسجيل الهدف الأول لصالح الفريق الإيراني عبر تسديدة مقصية جميلة، قبل أن ينهي بيرسيبوليس المباراة بالفوز 2-0.

4- إسلام توختاخوجاييف (لوكوموتيف الأوزبكي) في المباراة أمام الوحدة الإماراتي، فمع اقتراب نهاية المباراة كان لوكوموتيف يتقدم بهدف نظيف، قبل أن يضيف توختاخوجاييف الهدف الثاني عبر تسديدة متقنة من ضربة حرة مباشرة.

5- كيم داي-وون (دايغو الكوري الجنوبي) في المباراة أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي، رغم أن دايغو لم ينجح في التأهل إلى دور الـ16 إلا أن الفريق قدم عروضاً قوية خلال مشاركته الأولى بالبطولة القارية، وتغلب الفريق في الجولة الرابعة على ملبورن فيكتوري بنتيجة 4-0، حيث سجل كيم داي-وون هدفاً جميلاً عبر تسديدة من حافة منطقة الجزاء.

6- مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني) في المباراة أمام السد القطري، رغم أن بيرسيبوليس لم يقدم المستوى الذي أهله العام الماضي لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أنه في الجولة السادسة والأخيرة تغلب على السد بنتيجة 2-0 في طهران، وسجل مهدي ترابي هدفاً جميلاً عبر تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة.