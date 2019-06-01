ونقلت شبكة "فوكس سبورت" الأمريكية، عن الساحر الأرجنتيني، قوله: "لا أعرف ما إذا كنت سألعب في نهائيات بطولة كأس العالم في قطر. كل شيء بيد الله".
وأضاف ميسي، نجم برشلونة: "الآن أشعر براحة بدنية رائعة، لكن عمري الآن 32 عاما تقريبا. لا أعرف كيف سأشعر في المستقبل. يمكن أن يحدث الكثير. آمل أن أتمكن من تجنب الإصابات الخطيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يثير الجدل حول مشاركته في مونديال قطر 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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