مركبة "دراغون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبا

أعلنت وكالة "ناسا" أن مركبة "دراغون" الأمريكية ستنفصل عن المحطة الفضائية وتعود إلى الأرض قريبا.

وقال بيان صادر عن الوكالة "إن مركبة دراغون التي أطلقتها شركة سبيس إكس الأمريكية ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية قريبا بعد أن كانت ملتحمة بها لشهر تقريبا، لتعود إلى الأرض حاملة على متنها نحو 1.9 طن من الحمولة التي تتضمن معدات ومواد اختبارية كانت قد أجريت عليها تجارب علمية في الفضاء، وعملية انفصال المركبة عن المحطة ستنقل ببث مباشر عبر موقع ناسا على الإنترنت".

وأوضح البيان أن "دراغون" بعد أن تنفصل عن المحطة ستدخل في مدارها الفضائي حول الأرض يوم الاثنين 3 يونيو 2019، في تمام الساعة 23:56 بتوقيت المحطة الفضائية الدولية (00:55 بتوقيت موسكو)، لتتجه نحو الأرض وتهبط في المحيط الهادئ على بعد 32 كلم تقريبا من شواطئ كاليفورنيا.

وتجدر الإشارة إلى أن "دراغون" كانت قد وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية، والتحمت بها في السادس من مايو هذا العام، وحملت على متنها 2.7 طن من المواد الضرورية التي يحتاجها رواد الفضاء هناك، إضافة إلى مواد ومعدات ستستخدم لإجراء التجارب العلمية، وجهاز"OCO-3" المخصص لقياس نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.