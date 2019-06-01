وقالت مصادر سياسية فى فيينا اليوم السبت أن الحكومة المؤقتة برئاسة بيرلاين ستكون أقل الحكومات عددا وأن العنصر النسائي سيغلب على التشكيلة الحكومية.
وأضافت المصادر أن المستشارة لم تحسم حقيبتي المالية والشئون الاجتماعية حتى الآن فيما استقرت على أغلب أسماء الحكومة .
واشارت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من اختيار الاستاذة الجامعية إيريس روسكالا على رأس وزارة التعليم والخبيرة الاقتصادية إليزابيث أودولف ستروب لوزارة الاقتصاد.
ومن المعروف أن الحكومة الجديدة مؤقتة لحين عقد الانتخابات النيابية المبكرة فى سبتمبر المقبل وقد تم إقالة الحكومة السابقة على أثر فضيحة الفساد الكبرى "ابيزا".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة النمسا الجديدة الأقل عددا فى تاريخ البلاد والنساء تسيطر على تشكيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.