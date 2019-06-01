مقتل 13 من القوات السورية إثر هجوم داعشى على دير الزور

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم،السبت،بأن التنظيم الإرهابي يواصل تحركاته في الريف السوري باحثا عن أهداف جديدة، حيث عمد إلى مهاجمة مواقع القوات السورية في منطقة الفيضة جنوب مدينة دير الزور ضمن الريف السوري، مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 عنصرا من القوات السورية، كما قتل 4 من عناصر التنظيم.
جدير بالذكر أن تنظيم (داعش) يحتفظ بجيب صغير في ريف دير الزور، يعد منطلقا لعملياته في الريف السوري، بالإضافة إلى سيطرته على مناطق في محيط مدينة البوكمال على الحدود (السورية - العراقية).
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