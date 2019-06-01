برشلونة يحدد شروطه لاستعادة نيمار

وبحسب صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية، فإن النجم البرازيلي يلزمه الكشف عن رغبته في العودة إلى الفريق الكتالوني بشكل علني، كما يتوجب عليه، الموافقة على خفض راتبه، علما بأنه يتقاضى حاليا في سان جيرمان، 37 مليون يورو سنويا.
ومن بين الشروط الأخرى التي وضعها نادي برشلونة، هي أن يسحب نيمار الدعوى القضائية التي رفعها ضده، بشأن عدم دفع مكافأة تمديد عقد الدولي البرازيلي في عام 2016.
كما ترغب إدارة "البلوغرانا"، في أن يغير نيمار سلوكه داخل الملعب وخارجه.
وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية في الفترة الأخيرة، أنباء عن رغبة نيمار في العودة إلى الفريق الكتالوني، الذي رحل عنه في عام 2017، للانضمام إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت من النجم البرازيلي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وشارك صاحب الـ27 عاما في 23 مباراة مع سان جيرمان في كافة المسابقات هذا الموسم، وسجل 23 هدفا.
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