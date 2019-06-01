الصين تصدر توضيحا بخصوص "القائمة السوداء"

أعلن مسؤول في وزارة التجارة الصينية أن الوزارة ستسترشد أثناء اتخاذها قرارات حول إدراج شركات أجنبية في القائمة السوداء الخاصة بها، بالمبادئ الرئيسية الأربع.

وقال رئيس قسم الاتفاقات الدولية في الدائرة القانونية للوزارة، فان خيتسزون، في تصريح نشر على موقع الوزارة: "ستأخذ الحكومة الصينية بعين الاعتبار العوامل الرئيسية الأربعة أثناء اتخاذها للقرارات حول إدراج أو عدم إدراج شخصيات أو شركات أجنبية فى قائمة الموضوعات غير الموثوق بها.

وأضاف: أولا، سنحدد إذا قامت شركات وشخصيات ما بأي أعمال تخريبية تجاه المصانع الصينية، بما فيها وقف مدفوعات القرض، ثانيا سنحدد فيما إذا قامت هذه الشركات أو الشخصيات بانتهاك قواعد السوق وثقافة مراعاة الالتزامات وفق الاتفاقات من أجل تحقيق أية أغراض غير تجارية".

كما ستأخذ السلطات الصينية بعين الاعتبار ما إذا ألحق نشاط هذه الشركات والشخصيات أي ضرر مادي بالمصانع الصينية أو المجالات المناسبة، كما ستقيم مدى الخطر، بما في ذلك الخطر المحتمل لنشاطها بالنسبة للأمن القومي للصين.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية مساء الجمعة الماضية قرارها إنشاء قائمة سوداء خاصة بها، وذلك قبل بداية سريان مفعول قرارها حول رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي