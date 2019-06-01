القبض على مدير بنك شهير لمضاربته في أموال بقيمة”30″ مليون يورو

الخليج 365:

أوقفت نيابة مخالفة الجهاز المصرفي مدير بنك شهير، ودوّنت بلاغًا في مواجهته بتهمة خيانة الأمانة وتبديد المال في مضاربة بلغت”30″ مليون يورو.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” إنّ وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي أصدر أمرًا بالقبض على المتهم على خلفية دعوى من شركة نفطية محلية.

وكشفت الصحيفة عن أنّ مدير البنك كان قد أبرم عقد مضاربة مع الشركة قيمته”30″ مليون يورو لكّنه أعادها بالعملة المحلية عقب انتهاء مدة العقد، الأمر الذي أفقدها قيمتها.

وأشار إلى أنّ النيابة أخضعت المتهم للتحقيق ودوّنت ضده بلاغًا ومن ثم أطلقت سراحه بكفالة مالية قدرها”25″ مليون يورو، حيث أوّدع شيكًا مصرفيًا بالمبلغ لدى النيابة.