- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أوقفت نيابة مخالفة الجهاز المصرفي مدير بنك شهير، ودوّنت بلاغًا في مواجهته بتهمة خيانة الأمانة وتبديد المال في مضاربة بلغت”30″ مليون يورو.
وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” إنّ وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي أصدر أمرًا بالقبض على المتهم على خلفية دعوى من شركة نفطية محلية.
وكشفت الصحيفة عن أنّ مدير البنك كان قد أبرم عقد مضاربة مع الشركة قيمته”30″ مليون يورو لكّنه أعادها بالعملة المحلية عقب انتهاء مدة العقد، الأمر الذي أفقدها قيمتها.
وأشار إلى أنّ النيابة أخضعت المتهم للتحقيق ودوّنت ضده بلاغًا ومن ثم أطلقت سراحه بكفالة مالية قدرها”25″ مليون يورو، حيث أوّدع شيكًا مصرفيًا بالمبلغ لدى النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مدير بنك شهير لمضاربته في أموال بقيمة”30″ مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.