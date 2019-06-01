عمر (مكنة) يتجول بـ(مبخر) في ساحة الاعتصام  ويصيح: (أخرج يا كوز يا شيطان يا رجيم).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من طرائف ساحة الاعتصام الثائر عمر أحمد الملقب بـ(مكنة) لديه (مبخر) بحجم كبير عليه نار وبخور تيمان يتجول به كل يوم في ساحة الاعتصام عقب الإفطار ويصيح بأعلى صوته “اخرج يا كوز اخرج يا شيطان يا رجيم اخرج كما خرج إبليس من الجنة”.

وقال عمر “مكنة” حسب صحيفة الإنتباهة، أنه ظل يمارس هذا الطواف بالبخور من أوائل شهر رمضان حتى يخرج المندسين من (الكيزان) من السودان مضيفاً أنهم طوال العقود الثلاثة متقوقعين في البلد وأصبحوا كالشيطان الرجيم تجب اللعنة عليه وخروجه بواسطة الشيوخ.